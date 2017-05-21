الرئيس الامريكي وولي ولي العهد السعودي يستعرضان التعاون الاقتصادي والمستجدات بالمنطقة .

الرياض 21 مايو 2017 ( وال) - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر إقامته بالعاصمة الرياض امس السبت ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. وجرى خلال اللقاء وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) استعراض أوجه التعاون السعودي الأمريكي في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الجهود المبذولة من البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب . وكان الرئيس الأمريكي أجرى مباحثات في وقت سابق امس مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز. وتوجت المباحثات بين الرئيس ترامب والعاهل السعودي بالتوقيع على إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك توقيع اتفاقيات تفوق قيمتها الإجمالية 280 مليار دولار. وبدأ الرئيس الأمريكي ترامب امس زيارة رسمية للسعودية تستمر يومين في مستهل جولة خارجية تعد الأولى له منذ توليه منصبه في يناير الماضي. ...(وال )...