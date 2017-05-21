الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على الشمال الغربي وتسجل انخفاضا من مساء اليوم بينما ترتفع درجات الحرارة على مناطق شرق ليبيا خلال اليومين القادمين . - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية الى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس ومرتفعات جبل نفوسة والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في المساء الى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-30) درجة مئوية وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على اغلب المناطق . - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (23 -26) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي ومـابين (29 -34) درجة مئوية على الخليج - جالو والجغبوب وتسجل ارتفاعا يوم الغد على اغلب المناطق . - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على غات و اقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-38) درجة مئوية وتصل إلى (40) درجة مئوية على غات . - الكفرة-تازربو-السرير : السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح مابين (30-34) درجة مئويةوتسجل ارتفاعا بداية من يوم الاثنين. ...(وال)...