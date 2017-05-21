بحث آلية من شأنها عودة عمل مصرفي الوحدة والجمهورية بسرت .الأحد ، 21-05-2017 - 08:17:00

سرت 21 مايو 2017 ( وال )- بحث الاجتماع الذي عقد أمس بسرت وضع آلية من شأنها عودة المصرفيين التجاريين الوحدة والجمهورية للعمل وتقديم خدماتهما المصرفية رغم المعوقات التى تواجههما . وضم الاجتماع عضو المجلس البلدى سرت السيد " ابراهيم امليطان " ، ونائب مدير مصرف الجمهورية بسرت السيد " بلقاسم شنبور " ونائب مدير مصرف الوحدة بسرت السيد " على السائح " . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم البحث عن مقر بديل لمصرف الوحدة إلى أن يتم صيانته بالكامل من قبل إدارة المصرف الفترة القادمة . وأكد المجتمعون على ضرورة أن ترجع كافة المصارف التجارية للعمل بسرت وأن تساهم فى تقديم الخدمات المصرفية لسكان المدينة . ...(وال-سرت)...

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