بحث آلية من شأنها عودة عمل مصرفي الوحدة والجمهورية بسرت .

سرت 21 مايو 2017 ( وال )- بحث الاجتماع الذي عقد أمس بسرت وضع آلية من شأنها عودة المصرفيين التجاريين الوحدة والجمهورية للعمل وتقديم خدماتهما المصرفية رغم المعوقات التى تواجههما . وضم الاجتماع عضو المجلس البلدى سرت السيد " ابراهيم امليطان " ، ونائب مدير مصرف الجمهورية بسرت السيد " بلقاسم شنبور " ونائب مدير مصرف الوحدة بسرت السيد " على السائح " . وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم البحث عن مقر بديل لمصرف الوحدة إلى أن يتم صيانته بالكامل من قبل إدارة المصرف الفترة القادمة . وأكد المجتمعون على ضرورة أن ترجع كافة المصارف التجارية للعمل بسرت وأن تساهم فى تقديم الخدمات المصرفية لسكان المدينة . ...(وال-سرت)...