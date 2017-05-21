أطباء بلا حدود: 23500 مشتبه بالإصابة بالكوليرا في اليمن.

عدن 21 مايو 2017 (وال) -اكدت منظمة "أطباء بلا حدود" امس إن عدد الحالات المشتبه بها بوباء الكوليرا في اليمن قد تخطى 23500 حالة حتى يوم 19 مايو الجاري. وأضافت المنظة في بيان لها أن تفشي الكوليرا في اليمن قد يخرج عن السيطرة في حال لم تكن هناك استجابة طارئة تتناسب مع حدة الوضع. وأشارت الى أن الأعداد المتزايدة من إصابات الكوليرا والإسهال المائي الحاد تشكل مصدر قلق هائل في اليمن لافتة إلى أنه يتزايد بسرعة كبيرة في أنحاء اليمن وتم تشخيصه بالفعل في 18 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية. ..(وال ) ...