المبعوث الأممي لدى ليبيا يعلن عن خارطة طريق للسلام في ليبيا .

طرابلس 21 مايو 2017 ( وال )- أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا " مارتن كوبلر " عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية اختار لها عنوان "خارطة طريق للسلام". وأضاف " كوبلر " في تصريحات صحفية أمس السبت , أن الفكرة أتت بعد لقاءات مع مختلف الأطراف الليبية والدول المجاورة التي بينت أن هناك توافقا في الراي حول المضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي , وجميع الأطراف متفقة على وجوب إدخال تعديلات أو تنقيحات محدودة على اتفاق الصخيرات للسماح في التقدم نحو تحقيق السلام والاستقرار. وأكد " كوبلر " أن كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقومون بتشكيل لجان الحوار لتحديد القضايا الرئيسية في الاتفاق السياسي , والتي تتطلب مزيدا من المحادثات, والاتفاق على جدول أعمال هذه المحادثات والبت في التعديلات اللازمة للسماح بتنفيذ هذا الاتفاق. ...(وال)...