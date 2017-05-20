بيان المجلس الاعلى للدولة بشان احداث براك الشاطي.

طرابلس 20 مايو 2017 (وال ) - أعرب المجلس الاعلى للدولة عن تعازية الحارة لاهالي ضحايا الاحداث الدامية بمنطقة براك الشاطي ، واسر ضحايا التفجير الاحرامي بمنطقة سلوك ، داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

وطالب المجلس الأعلى للدولة،في بيان له اليوم الجهات الأمنية والضبطية بفتح تحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الجوية والتفجير بمنطقة سلوق ببنغازي، والحوداث المشابهة وإحالة المتورطين للعدالة.



وأكد المجلس في بيانه استهجانه لسلوكيات القتل والتنكيل والتشفي وحرق الجثث والتي لا تمت لديننا وأخلاقنا بصلة، وأصبحت تتكرر في مناطق مختلفة من الوطن ولن تقود إلا لمزيد من العنف والتشظي للنسيج الاجتماعي.

ودعا المجلس الأعلى، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الجنوب وعدم تحوله إلى ساحة للصراع أو لتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء أبنائه.



وأوضح مجلس الدولة، أن العمليات العسكرية التي بدأت في ابريل بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتي سبق أن حذرتا من تداعياتها، تهدف لإحباط الوفاق الوطني وتأجيج ونقل الصراع وإطالة أمد الأزمة.



وحمَّل المجلس الأعلى للدولة في بيانه، المسؤولية الكاملة على عاتق من وصفهم بأمراء الحرب والمتاجرين بأرواح الليبيين والبسطاء وإيصالهم لحافة الفاقة واستنزاف طاقات الشباب في الصراعات لا طائل من ورائها.



وقال المجلس، إن الادعاء بوجود الأطراف المتصارعة في الجنوب يهدف إلى توفير الأمن هو “افتراء مفضوح” حسب وصفه، موضحا أن حالة الانفلات الأمني والتهريب والمتاجرة بالبشر وجلب المرتزقة وتضاعف معاناة المواطن يؤكد حقيقة ذلك.

وطالب المجلس كل أبناء الوطن إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية والمصالحة الوطنية لحقن الدماء وقطع الطريق أمام المغامرين بأمن الوطن، مبينا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالوحدة وبناء المؤسسات الوطنية المهنية الموحدة.

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