بيان المجلس الاعلى للدولة بشان احداث براك الشاطي.
السبت ، 20- 05- 2017 - 23:45:00
طرابلس 20 مايو 2017 (وال ) - أعرب المجلس الاعلى للدولة عن تعازية الحارة لاهالي ضحايا الاحداث الدامية بمنطقة براك الشاطي ، واسر ضحايا التفجير الاحرامي بمنطقة سلوك ، داعيا المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .\n وطالب المجلس الأعلى للدولة،في بيان له اليوم الجهات الأمنية والضبطية بفتح تحقيق في الهجوم الذي استهدف قاعدة براك الجوية والتفجير بمنطقة سلوق ببنغازي، والحوداث المشابهة وإحالة المتورطين للعدالة.\n\nوأكد المجلس في بيانه استهجانه لسلوكيات القتل والتنكيل والتشفي وحرق الجثث والتي لا تمت لديننا وأخلاقنا بصلة، وأصبحت تتكرر في مناطق مختلفة من الوطن ولن تقود إلا لمزيد من العنف والتشظي للنسيج الاجتماعي.\nودعا المجلس الأعلى، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الجنوب وعدم تحوله إلى ساحة للصراع أو لتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء أبنائه.\n\nوأوضح مجلس الدولة، أن العمليات العسكرية التي بدأت في ابريل بالهجوم على قاعدة تمنهنت والتي سبق أن حذرتا من تداعياتها، تهدف لإحباط الوفاق الوطني وتأجيج ونقل الصراع وإطالة أمد الأزمة.\n\nوحمَّل المجلس الأعلى للدولة في بيانه، المسؤولية الكاملة على عاتق من وصفهم بأمراء الحرب والمتاجرين بأرواح الليبيين والبسطاء وإيصالهم لحافة الفاقة واستنزاف طاقات الشباب في الصراعات لا طائل من ورائها.\n\nوقال المجلس، إن الادعاء بوجود الأطراف المتصارعة في الجنوب يهدف إلى توفير الأمن هو “افتراء مفضوح” حسب وصفه، موضحا أن حالة الانفلات الأمني والتهريب والمتاجرة بالبشر وجلب المرتزقة وتضاعف معاناة المواطن يؤكد حقيقة ذلك.\nوطالب المجلس كل أبناء الوطن إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية والمصالحة الوطنية لحقن الدماء وقطع الطريق أمام المغامرين بأمن الوطن، مبينا أنه لا سبيل للخروج من الأزمة إلا بالوحدة وبناء المؤسسات الوطنية المهنية الموحدة.\n...( وال ) ....\n