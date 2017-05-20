الوسط الاعلامي ينعي \\\" فاطمة عمر \\\"التى وافاها الاجل بعد صراع مع المرض .

طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - فقد الوسط الاعلامي والاذاعي ، الاعلامية والاذاعية \\\" فاطمة عمر \\\" التى وافاها الاجل مساء اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض .\

رحلت \\\" فاطمة عمر \\\" بعد أن قدمت أعمالاً تثري الرصيد الإعلامي والثقافي للمكتبة الإذاعية الليبية .\

ونعت الهيئة العامة للثقافة الإذاعية القديرة \\\" فاطمة عمر \\\" التى كانت من أوائل المذيعات الليبيات، وقامت بالعديد من المهن في الإطار الإذاعي (مذيعة ربط - مذيعة برامج متنوعة - مذيعة نشرة الاخبار ، والتمثيل في برامج تلفزيونية وإذاعية ، وعُرف عنها اهتمامها بشؤون الأسرة وهموم المواطن من خلال البرامج الإجتماعية التي حرصت على تقديمها مؤخراً من خلال الإذاعة المسموعة .\

كما وضعت \\\" فاطمة عمر \\\" على عاتقها تدريب جيل جديد من الاذاعيين من كلا الجنسين، وذلك عن طريق تنظيم دورات مهنية تحت إشرافها المباشر، لتقدم لبلدها سلسلة من العطاء المتواصل وجسر تواصل بين الجيل السابق والحالي.\

رحم الله \\\" فاطمة عمر \\\" واسكنها فسيح جناته ، وألهم أهلها وذويها وزملاءها في الساحة الإذاعية والثقافية جميل الصبر والسلوان . \\\" انا لله وانا اليه راجعون \\\" .\

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