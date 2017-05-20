مدير الشؤون القانونية بالرئاسي ينفي اجراء اي تحقيق مع الادارة بخصوص مخاطبتها للشركة الالمانية مباشرة .السبت ، 20-05-2017 - 21:06:00

مدير الشؤون القانونية بالرئاسي ينفي اجراء اي تحقيق مع الادارة بخصوص مخاطبتها للشركة الالمانية مباشرة .طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - نفى مدير الشؤون القانونية بالمجلس الرئاسي نفيا قاطعا مايشاع عن اجراء تحقيق مع الادارة من قبل هيئة الرقابة بخصوص مخاطبتها لشركة \" فنترسهال \" الالمانية العاملة في مجال النفط بشكل مباشر. \nوأكد مدير الشؤون القانونية بالمجلس أن الأدارة تعمل بضمير مهني ووفقا للقانون وتعي إختصاصاتها جيدا .\nوأعرب مدير الادارة عن تقديره وشكره لمدير الرقابة على الطاقة لسعيه الجاد والصادق في معالجة الموضوع وتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي خدمة للصالح العام .\n\n...( وال )...

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