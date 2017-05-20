مدير الشؤون القانونية بالرئاسي ينفي اجراء اي تحقيق مع الادارة بخصوص مخاطبتها للشركة الالمانية مباشرة .

طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - نفى مدير الشؤون القانونية بالمجلس الرئاسي نفيا قاطعا مايشاع عن اجراء تحقيق مع الادارة من قبل هيئة الرقابة بخصوص مخاطبتها لشركة \" فنترسهال \" الالمانية العاملة في مجال النفط بشكل مباشر.

وأكد مدير الشؤون القانونية بالمجلس أن الأدارة تعمل بضمير مهني ووفقا للقانون وتعي إختصاصاتها جيدا .

وأعرب مدير الادارة عن تقديره وشكره لمدير الرقابة على الطاقة لسعيه الجاد والصادق في معالجة الموضوع وتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي خدمة للصالح العام .



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