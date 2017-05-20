شركة البريقة تطمئن المواطنين بتوفر الوقود بكميات كبيرة وتدعو لعدم الازدحام امام محطات التوزيع.
السبت ، 20- 05- 2017 - 18:41:00
طرابلس 20 مايو 2017 ( وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بتوفر وقود البنزين والديزل بجميع مستودعات الشركة وبكميات كبيرة.\n وأكدت الشركة في بيان لها اليوم بان امدادات هذه المشتقات لشركات التوزيع مستمرة والى كافة المناطق وبشكل اعتيادي ولايوجد أي مبرر للازدحام امام محطات الوقود . \nوافاد مدير ادارة منطقة طرابلس بدخول ناقلة (أنوار ليبيا) منذ امس الى ميناء طرابلس محملة بــــ (36) مليون لتر من البنزين ، حيث باشر رجال شركة البريقة بجميع تخصصاتهم في تزويد شركات التوزيع منذ الصباح الباكر .\nواوضح بان عملية تزويد محطات الوقود من مستودع طرابلس النفطي مستمرة . \nهذا ودعت الشركة المواطنين الى مزيد من الوعي وتوخي الحذر من الاستماع للاشاعات ،والتحلي بروح المسؤولية والمساهمة في دعم الاستقرار .\n..(وال)..\n