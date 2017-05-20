شركة البريقة تطمئن المواطنين بتوفر الوقود بكميات كبيرة وتدعو لعدم الازدحام امام محطات التوزيع.

طرابلس 20 مايو 2017 ( ‏وال )- طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بتوفر وقود البنزين والديزل بجميع مستودعات الشركة وبكميات كبيرة.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم بان امدادات هذه المشتقات لشركات التوزيع مستمرة والى كافة المناطق وبشكل اعتيادي ولايوجد أي مبرر للازدحام امام محطات الوقود .

وافاد مدير ادارة منطقة طرابلس بدخول ناقلة (أنوار ليبيا) منذ امس الى ميناء طرابلس محملة بــــ (36) مليون لتر من البنزين ، حيث باشر رجال شركة البريقة بجميع تخصصاتهم في تزويد شركات التوزيع منذ الصباح الباكر .

واوضح بان عملية تزويد محطات الوقود من مستودع طرابلس النفطي مستمرة .

هذا ودعت الشركة المواطنين الى مزيد من الوعي وتوخي الحذر من الاستماع للاشاعات ،والتحلي بروح المسؤولية والمساهمة في دعم الاستقرار .

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