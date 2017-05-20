استدعاء سفير المغرب لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

الجزائر 20 مايو 2017 (وال)- تم اليوم السبت بالجزائر استدعاء سفير المملكة المغربية لحسن عبد الخالق بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حيث استقبل من طرف وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل حسب بيان للوزارة الجزائرية. وأكد نفس المصدر أن عبد القادر مساهل أبلغ سفير المغرب "احتجاج الجزائر الشديد" على "تحرش" أعضاء من الوفد المغربي بشابة ديبلوماسية من الوفد الجزائري خلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار المنعقد في سان فانسانت و الغرينادين من 16 إلى 18 مايو 2017. وأوضح البيان أن "هذه الاستفزازات ضد الديبلوماسية الجزائرية وصلت إلى حد ضمان الحماية المقربة لها من طرف سلطات سان فانسانت والغرينادين" . وأبرز مساهل للسفير المغربي الطابع "غير المقبول لمثل هذا التصرف المنافي لأدنى قواعد السلوك و المخل بآداب التعامل الديبلوماسي و أعرافه". وأوضح الوزير أن المعلومات التي بحوزة الطرف الجزائري بخصوص هذا "الحادث المؤسف" والممكن التأكد منها لدى منظمي هذا اللقاء والمشاركين تثبت "تصرفات أعضاء الوفد المغربي" و أن تفاصيل هذه الوقائع قد تم إطلاع الأمين العام الأممي عليها". وفي هذا السياق تم إخبار السفير المغربي بأن "الجزائر تنتظر اعتذارات من المغرب".