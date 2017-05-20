الداخلية الإيرانية تعلن رسميا فوز روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية .

طهران 20 مايو 2017 (وال) - أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي اليوم السبت فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الجمعة. وقال وزير الداخلية الإيراني إن النتائج النهائية أظهرت حصول الرئيس روحاني على 57 بالمائة من إجمالي الأصوات مقابل 38 بالمائة لمنافسه المباشر إبراهيم رئيسي.. مضيفا أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 41 مليونا و220 ألفا و 131 ناخبا فيما بلغت نسبة المشاركة أكثر من 70 في المائة. وكان الناخبون الإيرانيون قد توجهوا صباح أمس الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وذلك في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة التي تشهدها إيران. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في إيران علي أصغر أحمدي في وقت سابق اليوم النتائج الأولية للانتخابات والتي أظهرت تقدم الرئيس حسن روحاني على باقي منافسيه. وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس الحالي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي ومصطفي مير سليم ومصطفى هاشمي طبا وذلك بعد أن انسحب المرشحان محمد باقر قاليباف وإسحاق جهانغيري حيث أعلن الأول دعمه لإبراهيم رئيسي فيما أعلن الثاني انسحابه لصالح حسن روحاني. يذكر أن حسن روحاني يتولى رئاسة إيران منذ أغسطس 2013 وهو من مواليد عام 1948 وشغل عددا من المناصب السياسية قبل توليه مقاليد السلطة.