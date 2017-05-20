750 قتيلا في صفوف داعش بأفغانستان منذ بداية مارس الماضي .

كابول 20 مايو 2017 (وال) - أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان اليوم السبت مقتل 750 من المسلحين الموالين لفرع تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان, والمعروف باسم (ولاية خراسان) منذ بداية مارس الماضي. وقالت القوات الأمريكية في بيان لها أنه منذ بداية 2016 قامت القوات الأفغانية والأمريكية لمكافحة الإرهاب بالضغط بشكل لا هوادة فيه على داعش في أفغانستان, مشيرة إلى أن المناطق التي يسيطر عليها المسلحون وقوتهم القتالية تقلصت الثلثين. وأضاف البيان أنه "خلال التسعة أشهر الأخيرة وحدها قتلت قوات مكافحة الإرهابي زعيم ولاية خراسان حافظ سيد خان وبديله عبد الحسيب, كما قتلوا عشرات من أبرز قياداتها, ومنذ مارس الماضي أردت القوات أكثر من 750 مقاتلا بداعش واستعادت مناطق حتى يتمكن النازحون الأفغان من العودة لبيوتهم".