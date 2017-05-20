إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية بعد غد الاثنين نصرة للأسرى.

رام الله (الضفة الغربية) 20 مايو 2017 (وال) - أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى الفلسطينيين أنه تقرر أن تدخل كافة المناطق في الأراضي الفلسطينية بعد غد الاثنين في إضراب شامل دعما للأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 33 يوما متواصلا احتجاجا على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم وضد حقوقهم المشروعة. وقالت اللجنة في بيان لها أن "إضراب الحرية مرغ عنجهية الاحتلال وأنف مديرية السجون في التراب وأفشل رهاناتهم على كسر إرادة أبطالنا " مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود ووحدة الفلسطينيين في الداخل لإنجاح هذا الإضراب . كما أعلنت اللجنة عن سلسلة من الفعاليات التضامنية مع الأسرى داعية المواطنين الفلسطينيين للالتزام بها. يذكر أن نحو 1800 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام في 17 أبريل الماضي للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها أبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها والإهمال الطبي وغير ذلك من المطالب الأساسية الأخرى المشروعة.