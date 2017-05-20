جنرال إلكتريك تعلن عن صفقات استثمارية بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية.

الرياض 20 مايو 2017 (وال) - قالت مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية للتكنولوجيا والهندسة يوم السبت إنها وقعت صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية في إطار مسعى المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط. ويتوازى اعلان الشركة الأمريكية عن هذه الصفقات مع اجتماع العشرات من المديرين التنفيذيين الأمريكيين مع نظرائهم السعوديين خلال مؤتمر يتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. وقالت المجموعة الأمريكية إن الاتفاقات التي تشمل سلعا وخدمات من الشركة نفسها بنحو7 مليارات دولار تتراوح بين قطاعات الكهرباء والرعاية الصحية إلى صناعة النفط والغاز والتعدين. وبعض الاتفاقات ما زالت في طور مذكرة التفاهم مما سيتطلب إبرام مزيد من الاتفاقات كي تتبلور. وتتضمن المشاريع أيضا قيام جنرال إلكتريك بالمساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء بالسعودية وتوفير التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو السعودية بهدف تحسين الإنتاجية السنوية بما قيمته 4 مليارات دولار في شركة النفط. وستتعاون الشركة ايضا مع نظيراتها السعودية في مجالات البحث الطبي والتدريب.