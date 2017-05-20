الصين والفلبين تؤكدان عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة.

بكين 20 مايو 2017 (وال)-أكدت كل من الصين والفلبين عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق الاستقرار والسلام في المنطقة . وذكرت مصادر اعلامية اليوم السبت أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ التقى رئيس مجلس النواب الفلبيني بانتا ليون ألفاريز داعيا إياه إلى ضرورة استمرار تعزيز العلاقات الثنائية. وفي الاجتماع الذى عقد في مجمع تشونغنانهاي للقيادة وسط بكين أخبر لي ألفاريز أن "قيام الصين والفلبين بتنمية العلاقات القائمة على حسن الجوار يتفق مع المصالح الأساسية للبلدين والشعبين ويعمل على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة". وأضاف لي أن الصين "عازمة على تعزيز الثقة المتبادلة مع الفلبين وتعزيز التعاون والتبادل من أجل توسيع المصالح المشتركة وحل الخلافات بشكل صحيح" داعيا إلى "دعم أساس الرأي العام الذى ساهم في عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح لضمان التنمية الصحيحة والمستقرة للعلاقات". وفي السياق ذاته دعا الطرفان المجلسين التشريعيين بالبلاد إلى "تعزيز التبادلات والمساهمة بشكل أكبر في الصداقة الثنائية". ويأتي هذا بالموازاة مع الذكرى ال50 لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) حيث تتولى الفلبين رئاسة الرابطة الدورية لهذا العام.