مقتل ثمانية مسلحين بينهم قائدان محليان من حركة طالبان في شمال أفغانستان.

ميمنة(أفغانستان) 20 مايو 2017 (وال)- قتل ثمانية مسلحون من حركة طالبان المتطرفة بينهم قائدان محليان بعد شن هجمات جوية على مواقع تابعة لهم في منطقة المار في مقاطعة فرياب بشمال أفغانستان,حسبما ذكرته مصادر اعلامية اليوم السبت. وذكرت المصادر نقلا عن نصر الله جمشيدي المتحدث باسم الجيش في المنطقة الشمالية انه تم شن هذه الغارات في وقت سابق من اليوم على معاقل تابعة لحركة طالبان في اجزاء من منطقة المار.و اضافت انه تم قتل ثمانية مسلحين من الحركة المتشددة و اصابة خمسة في هذه الغارات.