إصابة 15 شخصا على الأقل في هجوم بالقنابل اليدوية شمال غرب باكستان.

إسلام اباد 20 مايو 2017 (وال)- أصيب 15 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة اليوم السبت بعدما ألقى مسلحون مجهولون عددا من القنابل اليدوية على مؤسسة تعليمية و4 منازل في إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان حسب مصادر إعلامية. وذكرت المصادر نقلا عن مسؤول أمني أن "الهجوم الذي نفذته مجموعة من المسلحين وقع في بلدة شبقدار بالقرب من منطقة موهمند القبلية ما خلف حتى الآن إصابة 15 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفيات المجاورة". وأضاف المصدر ذاته أن قوات الشرطة المحلية أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق لمطاردة منفذي هذه الهجمات بينما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية.