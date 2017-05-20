الاتفاق على تأسيس برنامج للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي .

طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - عقد في العاصمة التونسية أمس الأول الخميس، اجتماع مشترك ضم\" الشيباني عبد الله الشيباني\" المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني مع وفد المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( Giz ) .



ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال الاجتماع، الاتفاق على الشروع في تأسيس برنامج للتعاون المشترك بين الهيئة، والمؤسسة الألمانية لتعزيز البناء الاقتصادي للشباب لتوفير فرص التشغيل للشباب الليبي وبناء قدراتهم عبر تمليكهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وقدم \"الشيباني\"، شرحا وافيا عن سياسات الحكومة الليبية الموجهة للشباب، وخطط الهيئة على المستوى المحلي والوطني، موضحا أن الشباب الليبي هو الفرصة التنموية الأولى للدولة الليبية لبناء الاستقرار وبناة السلام الاجتماعي، والركيزة التى يعتمد عليها لتحقيق مستهدفات التنمية.

من جهتهم، أبدى ممثلو المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، كامل اهتمامهم للمساهمة في تعزيز مشاركة الشباب الليبي اقتصاديا، ومجتمعيا وتقديرهم واحترامهم لتضحيات الشباب الليبي في حربهم ضد الاٍرهاب والتطرف نيابة عن العالم، مثمنين جهود الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذه المرحلة الحساسة لتحقيق السلام الاجتماعي والعبور بالشباب نحو المسقبل بأمان.

واتفق الجانبان، على تعزيز التعاون وإعداد برامج عمل مشتركة لتوفير فرص تشغيل للشباب الليبي لتنميتهم اقتصاديا .



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