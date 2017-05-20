مصلحة املاك الدولة : الحريق الذي حدث بمبنى المصلحة لم ينتج عنه الا اضرار مادية بسيطة.

طرابلس 20 مايو 2017 (وال) - اكدت مصلحة أملاك الدولة ان الحريق الذي حدث صباح امس الجمعة بمبنى الإدارة العامة للمصلحة الكائن بطرابلس لم ينتج عنه الا اضرار مادية بسيطة .

وطمئنت المصلحة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ،الجميع بأنه لا توجد أية أضرار أخرى تمس الملفات والمستندات الإدارية وملفات الموظفين بالمصلحة.

وأوضحت المصلحة أن اسباب الحريق مازالت غير معروفة وفي انتظار انتهاء تحقيقات مركز الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية ،مشيرة أن موقع الحريق كان محصورا من الجهة الخلفية للمبنى و أن جل الأضرار تنحصر في الواجهة الخارجية الخلفية.

وقدمت مصلحة أملاك الدولة الشكر لكافة الأجهزة الأمنية وكذلك رجال الحماية المدنية والإطفاء وإلى كافة الموظفين الذين لبوا نداء الواجب وحضروا الى عين المكان.

يذكر ان الحريق شب بالجزء الخلفي من مبنى الإدارة العامة لمصلحة املاك الدولة الكائن بمنطقة حي الأندلس بطرابلس.

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