الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ممارسة ضبط النفس في ليبيا .
السبت ، 20- 05- 2017 - 13:37:00
بروكسل 20 مايو 2017 ( وال ) - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن تسجيل أعمال عنف في قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب ليبيا .\nوأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له إن العنف ليس حلاً للتحديات التي تتواجهها ليبيا ، ويعرض العمل الجاري لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة السياسية والأمنية الليبية إلى الخطر.\nودعا البيان الأوروبي الأطراف الليبية كافة إلى ممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وتجنب المزيد من تصعيد العنف لأجل جميع الليبيين، لافتاً إلى ضرورة إجراء المزيد من الحوار بين جميع الأطراف بروح من المصالحة.\n\n...( وال )...