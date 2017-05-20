الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ممارسة ضبط النفس في ليبيا .

بروكسل 20 مايو 2017 ( وال ) - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن تسجيل أعمال عنف في قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب ليبيا .

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له إن العنف ليس حلاً للتحديات التي تتواجهها ليبيا ، ويعرض العمل الجاري لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة السياسية والأمنية الليبية إلى الخطر.

ودعا البيان الأوروبي الأطراف الليبية كافة إلى ممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وتجنب المزيد من تصعيد العنف لأجل جميع الليبيين، لافتاً إلى ضرورة إجراء المزيد من الحوار بين جميع الأطراف بروح من المصالحة.



...( وال )...