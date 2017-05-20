قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فتاة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس وتغلق البلدة القديمة بالقدس .

القدس 20 مايو 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فتاة على الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة. وذكرت الانباء إن قوات الاحتلال اقتادت الفتاة الى داخل الحاجز العسكري، ونقلتها إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة، دون معرفة أسباب الاعتقال. على صعيد أخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، البلدة القديمة من القدس المحتلة، واستنفرت قواتها في المنطقة، بزعم تعرض مستوطن اسرائيلي للطعن برأسه، في شارع الواد قرب سوق القطانين المفضي إلى القدس القديمة. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات اسرائيلية راجلة أوقفت عشرات الشبان في محيط سور القدس من جهة بابي العامود والساهرة وشارع السلطان سليمان، وأشاعت أجواء من الفوضى والتوتر في المنطقة. ( وال )