الوضع في ليبيا محور اجتماع للحكومة الايطالية في روما.

روما 20 مايو 2017 ( وال) - قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء، " باولو جينتيلوني" عقد اجتماعا ضم كلاً من وزراء الخارجية " أنجيلينو ألفانو" ، والداخلية " ماركو مينّيتي " والدفاع " روبرتا پينوتّي " ، تناول الوضع في ليبيا والامن والهجرة . وأضافت الحكومة في بيان نقلته وكالة أكي الإيطالية أمس الجمعة إن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها "جينتلوني" في هذا الشان ، تم بحضور سكرتيرة وزارة الخارجية " إليزابيتا بيلّوني" ورئيس هيئة الدفاع" كلاوديو غراتسيانو"، ومدير نظام المعلومات الخاصة بأمن الجمهورية" أليساندرو بانسا». ...( وال ) .