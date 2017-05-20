الوضع في ليبيا محور اجتماع للحكومة الايطالية في روما.السبت ، 20-05-2017 - 12:29:00

روما 20 مايو 2017 ( وال) - قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس الوزراء، " باولو جينتيلوني" عقد اجتماعا ضم كلاً من وزراء الخارجية " أنجيلينو ألفانو" ، والداخلية " ماركو مينّيتي " والدفاع " روبرتا پينوتّي " ، تناول الوضع في ليبيا والامن والهجرة . وأضافت الحكومة في بيان نقلته وكالة أكي الإيطالية أمس الجمعة إن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها "جينتلوني" في هذا الشان ، تم بحضور سكرتيرة وزارة الخارجية " إليزابيتا بيلّوني" ورئيس هيئة الدفاع" كلاوديو غراتسيانو"، ومدير نظام المعلومات الخاصة بأمن الجمهورية" أليساندرو بانسا». ...( وال ) .

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