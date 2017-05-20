\" السراج \" يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية .
السبت ، 20- 05- 2017 - 12:15:00
الرياض 20 مايو 2017 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" إلى الرياض ظهر اليوم السبت ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية التى تحتضنها المملكة العربية السعودية .\nوبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.\nوكان المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أكد أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" غادر رفقة وزير الخارجية \" محمد سيالة \" صباح اليوم السبت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس متوجها للمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية .وأوضح المكتب أن هذه الزيارة تأتي للمشاركة في \" القمة العربية الإسلامية الأمريكية \" التى تحتضنها العاصمة السعودية الرياض اليوم وغدا .\nوأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس الامريكي\" دونالد ترامب \" غدا قادة و رؤساء عدد من الدول من العالمين العربي والإسلامي لبحث سبل مواجهة الإرهاب و التطرف .\nوأشار المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الى أن القمة العربية الاسلامية الامريكية ستركز على قضايا الامن والاستقرار وكيفية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وهزيمته في جميع انحاء العالم ونشر قيم التسامح التعايش السلمي .