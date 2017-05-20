\" السراج \" يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية .

الرياض 20 مايو 2017 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" إلى الرياض ظهر اليوم السبت ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية التى تحتضنها المملكة العربية السعودية .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أكد أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" غادر رفقة وزير الخارجية \" محمد سيالة \" صباح اليوم السبت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس متوجها للمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية .وأوضح المكتب أن هذه الزيارة تأتي للمشاركة في \" القمة العربية الإسلامية الأمريكية \" التى تحتضنها العاصمة السعودية الرياض اليوم وغدا .

وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس الامريكي\" دونالد ترامب \" غدا قادة و رؤساء عدد من الدول من العالمين العربي والإسلامي لبحث سبل مواجهة الإرهاب و التطرف .

وأشار المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الى أن القمة العربية الاسلامية الامريكية ستركز على قضايا الامن والاستقرار وكيفية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وهزيمته في جميع انحاء العالم ونشر قيم التسامح التعايش السلمي .