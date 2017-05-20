موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 20 مايو 2017 .

م . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية التي ستعقد بالسعودية خلال يومي 20 /21 من شهر مايو الجاري . = الأمم المتحدة - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " مارتن كوبلر" يدين بشدة الهجوم على قاعدة براك الشاطئ ا جنوب ليبيا . = القاهرة - جامعة الدول العربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ ، والمتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة ، يقول أن هذا الهجوم البربري يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بإشعال الأوضاع الأمنية في منطقة الجنوب برمتها . = الجزائر - الجزائر تدين بـ "شدة" الاعتداء الذي استهدف قاعدة براك الشاطيء جنوب ليبيا والذي خلف عشرات القتلى مجددة نداءها للأطراف الليبية ل"تغليب الحوار والمصالحة الوطنية" قصد تسوية الازمة التي يعرفها هذا البلد. = بروكسل - الاتحاد الأوربي يحتضن يوم الثلاثاء القادم ببروكسل اجتماعا للجنة الرباعية حول ليبيا سيخصص لبحث ايجاد حل سلمي للازمة الليبية يحضره الاتحاد الاوروبي ومبعوثي منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية حسب ما ذكر بيان صادرعن نائب رئيس المفوضية الأوربية والممثلة السامية للاتحاد المكلفة بالشؤون الخارجية " فيديريكا موغيريني" . = طرابلس - المهندس " أسامة شلبي " رئيس المركز الإعلامي بشركة " ليبيانا " يؤكد أن الشركة قامت بتجهيز أكثر من ألفي سلة رمضانية بجميع مستلزمات شهر رمضان المبارك ، وذلك استعداداً لهذا الشهر الذي سيهل علينا بعد أيام قلائل ليتم توزيعها على المحتاجين . = صبراته - دورية من حرس السواحل - القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية تتمكن فجر اليوم السبت من انقاذ 102 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي كبير بينهم 10 نساء و5 اطفال اغلبهم من جنسيات افريقية عدا مغربي واحد و3 باكستانيين . = الخمس - مكتب الثقافة بمدينة الخمس يدعة الفاعليات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والروابط والنقابات ذات العلاقة بالشأن الثقافي ومفوضية كشاف ومرشدات الخمس ، وفرع شبيبة الهلال الأحمر وفرع الهيئة العامة للسينما والمسرح إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد بمكتب الثقافة يوم غد الأحد الموافق‎21 مايو الجارى . = طرابلس - الناطق الرسمي لركن القوات البحرية عميد بحار" أيوب قاسم" , يعلن عن إنقاذ أكثر من 500 مهاجر كانوا في حالة شروع للإبحار إلى أوروبا, مشيرا إلى أن دورية من حرس السواحل الليبي اشتبكت أثناء عودتها بالمهاجرين مع مهربين قبالة منطقة المطرد الواقعة غرب ليبيا . = شحات - إدارة المتاحف فرع المنطقة الشرقية ومراقبة آثار شحات تستعد لإفتتاح مبنى القادة " كمتحف دائم" تزامناً مع احتفالية ستقام خلال الفترة القادمة باليوم العالمي للمتاحف ، وذلك انطلاقاً من الاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على ثروة ليبيا الثقافية والحضارية التي تعود لآلاف السنين وما فيها من غنى وتنوع ، والتى تجسد جزءا من عبق التاريخ الليبي والإنساني . = بنغازى - كلية الاقتصاد بجامعة بنغازى تحتفل بتخريج طلبة وطالبات دفعة فصل الربيع 2017 . م .بتخريج " 44 " خريجا بينهم 34 طالبة و" 10" طلاب ، ويتوافق الاحتفال مع حلول الذكرى الـ" 60 " لتأسيس كلية الاقتصاد، وكذلك تأسيس أول قسم بكلية الاقتصاد وهو " قسم الاقتصاد" . ( وال )