البحرية الليبية تنقذ 102 مهاجراليوم السبت شمال صبراته .

صبراته 20 مايو 2017 (وال)- تمكنت دورية من حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية فجر اليوم السبت من انقاذ 102 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب خشبي كبير بينهم 10 نساء و5 اطفال اغلبهم من جنسيات افريقية عدا مغربي واحد و3 باكستانيين . وافادالناطق الرسمي لركن القوات البحرية عميد بحار" أيوب قاسم" وكالة الانباء الليبية ان عملية الانقاذ تمت على بعد 7 اميال شمال صبراته حيث تم توجيه المركب الى ميناء مصفاة الزاوية وتسليم المهاجرين عقب تقديم الخدمات اللازمة لهم الى مركز ايواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية . (وال