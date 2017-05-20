الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: أرامكو ستوقع صفقات ب 50 مليار دولار مع شركات أمريكية .

الرياض20 مايو 2017 (وال) - أفاد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" أمين الناصر أن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية اليوم السبت في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط . وأوضح الناصر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر يحضره العشرات من المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض أنه من المقرر توقيع 16 اتفاقا مع 11 شركة تشمل مذكرات تفاهم لمشاريع مشتركة. وقال "نتوقع أن تعطي الاتفاقات الموقعة اليوم دفعة للتجارة الثنائية بين البلدين" مضيفا أن أرامكو تنفق حاليا 5ر6 مليار دولار سنويا على سلع وخدمات من الموردين الأمريكيين. وقال مسؤولون تنفيذيون إن الاتفاقات تشمل خطة لمجموعة جاكوبز إنجنيرينج بخصوص مشروع مشترك مع أرامكو لإدارة المشاريع في المملكة وخطة لشركة مكديرموت انترناشونال لنقل بعض منشآتها لتصنيع السفن من دبي إلى مجمع جديد لبناء السفن ستشيده أرامكو في السعودية. وتحدث كبار المسؤولين الاقتصاديين السعوديين مثل وزير المالية ومدير أكبر صندوق سيادي في المملكة عن الطرق التي يعتزمون بها جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الأمريكية . وقال المسؤولون إنهم يستهدفون الانتهاء من وضع قواعد جديدة للاستثمارات المباشرة من الشركات الأجنبية في غضون 12 شهرا. ومن جانبه قال وزير الطاقة خالد الفالح المؤتمر "نريد من الشركات الأجنبية أن تنظر إلى السعودية كمنصة للتصدير إلى الأسواق الأخرى".