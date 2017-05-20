رئيس المركز الإعلامي بشركة " ليبيانا " : الشركة قامت بتجهيز أكثر من ألفي سلة رمضانية بجميع مستلزمات شهر رمضان المبارك .

طرابلس 20 مايو 2017( وال )- أكد المهندس " أسامة شلبي " رئيس المركز الإعلامي بشركة " ليبيانا " أن الشركة قامت بتجهيز أكثر من ألفي سلة رمضانية بجميع مستلزمات شهر رمضان المبارك ، وذلك استعداداً لهذا الشهر الذي سيهل علينا بعد أيام قلائل ليتم توزيعها على المحتاجين . وأوضح المهندس " شلبي " في تصريح خص به صحيفة " الرياضة الليبية " ونشرته في عددها الأخير - ان هذه السلة متكاملة ، وذلك لبلوغ رضى المحتاجين لها ، لافتاً إلى أن " ليبيانا العطاء " قامت فيما مضى بحملة السلة الرمضانية في العامين 2014 -2015 وكانت لهما وقع إيجابي في نفوس المحتاجين وفاعلي الخير. وأشار بالمناسبة إلى قيام الشركة بتأسيس صندوق البر وهو مخصص لأعمال معينة الهدف منه دعم الأسر المحتاجة ، ولدينا الآن أكثر من 200 محفظة شهرياً لأسر محتاجة ، والعدد في تزايد من ذوى الدخل المحدود والأرامل ، والمطلقات ، ويوفر لهم هذا المرتب سد إحتياجاتهم الشهرية ، كذلك قام الصندوق بفرش أكثر من 250 مسجداً على مستوى ليبيا وتركيب أكثر من 1500 مكيفاً بهذه المساجد . وقال المهندس " أسامة شلبي " رئيس المركز الإعلامي بشركة " ليبيانا " إننا عاقدون العزم على مواكبة هذه الأعمال الخيرية للوصول إلى الغاية المنشودة والخروج من الظروف الراهنة للحبيبة ليبيا ، وتستقر الأوضاع الاقتصادية وتصبح في أحسن حال . وأكد المهندس " أسامة شلبي " في ختام تصريحه بالقول أن رؤيتنا وتوجهاتنا بتقديم الدعم الخيري والإنساني تمتد لسنوات 2018 -وحتى 2020 . ( وال