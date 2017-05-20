المجلس البلدي الجفرة يحجب الثقة عن عميد البلدية .

الجفرة 20 مايو 2017 (وال)- أصدر المجلس البلدي الجفرة القرار رقم 1 للعام 2017 حجب بموجبه الثقة عن عميد البلدية فؤاد رشيد وذلك استنادا على القانون رقم 12 للعام 2012 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 59 للعام 2012 بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 10 مايو 2017 الذي وافق فيه 5 أعضاء على حجب الثقة فيما امتنع عضوا واحد . وكلف المجلس البلدي الجفرة أكبر الاعضاء سنا عثمان ابوبكر حسونة عميدا مكلفا للبلدية . (وال الجفرة )