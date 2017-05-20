\" السراج \" يتوجه للسعودية للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية .

طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - أكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" غادر رفقة وزير الخارجية \" محمد سيالة \" صباح اليوم السبت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس متوجها للمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية .

وأوضح المكتب أن هذه الزيارة تأتي للمشاركة في \" القمة العربية الإسلامية الأمريكية \" التى تحتضنها العاصمة السعودية الرياض اليوم وغدا .

وأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس الامريكي \" دونالد ترامب \" غدا قادة و رؤساء عدد من الدول من العالمين العربي والإسلامي لبحث سبل مواجهة الإرهاب و التطرف .

وأشار المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الى أن القمة العربية الاسلامية الامريكية ستركز على قضايا الامن والاستقرار وكيفية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وهزيمته في جميع انحاء العالم ونشر قيم التسامح التعايش السلمي .



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