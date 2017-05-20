\" السراج \" يتوجه للسعودية للمشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية .
السبت ، 20- 05- 2017 - 11:24:00
طرابلس 20 مايو 2017 ( وال ) - أكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" غادر رفقة وزير الخارجية \" محمد سيالة \" صباح اليوم السبت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس متوجها للمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية .\nوأوضح المكتب أن هذه الزيارة تأتي للمشاركة في \" القمة العربية الإسلامية الأمريكية \" التى تحتضنها العاصمة السعودية الرياض اليوم وغدا .\nوأضاف أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس الامريكي \" دونالد ترامب \" غدا قادة و رؤساء عدد من الدول من العالمين العربي والإسلامي لبحث سبل مواجهة الإرهاب و التطرف .\nوأشار المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الى أن القمة العربية الاسلامية الامريكية ستركز على قضايا الامن والاستقرار وكيفية التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب وهزيمته في جميع انحاء العالم ونشر قيم التسامح التعايش السلمي .\n\n... ( وال )...