النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 20 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية إلى قليلة السحب يوم الغد ، والريح شرقى إلى شلوق سرعتها مابين (10-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر ، والبحر خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من خليج السدرة إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على الجبل الاخضر وطبرق ، والريــح شرش على طول الساحل سرعتـــها ما بيـــن (10-20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ويصل اليوم إلى(2.00) على ساحل طبرق ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )