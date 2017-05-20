قمة سعودية أمريكية تعقد بالعاصمة الرياض اليوم السبت .

الرياض 20 مايو 2017 ( وال ) - يعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهر اليوم السبت، قمة سعودية – أمريكية، من المنتظر أن تركز على العلاقات بين البلدين، في شتى المجالات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وكان الرئيس الأمريكي وصل إلى مطار العاصمة السعودية الرياض، حيث استقبله الملك سلمان وعدد كبير من المسؤولين السعوديين. ومن المقرر أن يعقد الرئيس ترامب قمة ثانية تجمعه بقادة "دول مجلس التعاون الخليجي"، تتبعها قمة ثالثة مع عدد كبير من قادة وزعماء العالمين العربي والإسلامي، قبل أن يغادرها، غداً الأحد. ...( وال ) ...