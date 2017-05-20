الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 20 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على الشمال الغربي وتسجل انخفاض من مساء اليوم ، بينما ترتفع درجات الحرارة على مناطق شرق ليبيا خلال اليومين القادمين . * رأس إجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس ومرتفعات جبل نفوسة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-30) درجة مئوية وتسجل انخفاض من مساء اليوم على أغلب المناطق . * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (23 -26) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي ومـابين (29 -34) درجة مئوية على الخليج - جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق . * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على غات واقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (34-38) درجة مئوية وتصل إلى (40) درجة مئوية على غات . * الكفرة-تازربو-السرير : السماء صافية ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح مابين (30-34) درجة مئوية وتسجل ارتفاع بداية من يوم الاثنين . ( وال )