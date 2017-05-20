العراق: 18 قتيلا و 20 جريحا ضحايا التفجير الانتحاري المزدوج جنوب بغداد .

بغداد 20 مايو 2017 (وال) - أكد مصدر أمني عراقي اليوم السبت إرتفاع حصيلة قتلى التفجير الإنتحاري المزدوج بسيارتين مفخختين اللذين استهدفا نقطة تفتيش للقوات الأمنية جنوبي العاصمة بغداد إلى 18 قتيلا و20 مصابا. وأفاد المصدر في تصريح صحفي إن انتحاريا هاجم بسيارة مفخخة نقطة تفتيش لقوات الشرطة الاتحادية في مدخل منطقة أبو دشير جنوبي بغداد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بينما فجر إنتحاريا آخر سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في نفس المنطقة بعد لحظات من الانفجار الأول مبرزا أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 18 شخصا بينهم عدد من أفراد الشرطة . وأضاف أن 20 شخصا آخرين أصيبوا بجروح مختلفة في هذا التفجير كما لحقت أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية والمباني القريبة. وأكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن حصيلة ضحايا انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان قرب حقل الرميلة النفطي شمال مدينة البصرة جنوب بغداد ارتفعت إلى 13 قتيلا و30 جريحا.