الرئيس الإيراني "حسن روحاني" يفوز بولاية رئاسية ثانية.

طهران 20 مايو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، علي أصغر أحمدي، أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" فاز بولاية ثانية، بحوالي 23 مليون صوت، أي أنه حاز على 56% من الأصوات، حيث تقدم بذلك على منافسه إبراهيم رئيسي، بفارق 7 ملايين صوت تقريباً، بعد فرز أكثر من 40 مليون صوت. وهنأ التلفزيون الرسمي الإيراني روحاني على فوزه بولاية ثانية. من جهته أعلن التلفزيون التليفزيون الرسمى الإيرانى، فوز حسن روحانى، فى انتخابات الرئاسة الإيرانية، وذلك حسب خبرنشرته وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت. وذكرت وزارة الداخلية الإيرانية أن روحاني حصل على 14.619 مليون صوت, مقابل 10.125 مليون صوت لإبراهيم رئيسي, وذلك بعد فرز 25 مليون صوت أي نحو ثلثي الأصوات. وبموجب الدستور الإيراني يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية فقط, لمدة كل ولاية 4 سنوات. ...( وال ) ...