دعوة للحضور استعداداً لإقامة مناشط ثقافية متنوعة خلال أيام وليال شهر رمضان الكريم .

الخمس 20 مايو 2017 (وال) - دعا مكتب الثقافة بمدينة الخمس الفاعليات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والروابط والنقابات ذات العلاقة بالشأن الثقافي ومفوضية كشاف ومرشدات الخمس ، وفرع شبيبة الهلال الأحمر وفرع الهيئة العامة للسينما والمسرح إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد بمكتب الثقافة يوم غد الأحد الموافق‎21 مايو الجارى . وذكرت مصادر بمكتب الثقافة ان انعقاد الاجتماع يأتى استعدادً لإقامة مناشط ثقافية متنوعة خلال أيام وليال شهر رمضان الكريم ، ووضع خارطة الموسم الثقافي خلال هذا الشهر المبارك .‏ ( وال - الخمس )