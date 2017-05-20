دعوة للحضور استعداداً لإقامة مناشط ثقافية متنوعة خلال أيام وليال شهر رمضان الكريم .السبت ، 20-05-2017 - 11:05:00

الخمس 20 مايو 2017 (وال) - دعا مكتب الثقافة بمدينة الخمس الفاعليات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والروابط والنقابات ذات العلاقة بالشأن الثقافي ومفوضية كشاف ومرشدات الخمس ، وفرع شبيبة الهلال الأحمر وفرع الهيئة العامة للسينما والمسرح إلى حضور الاجتماع الذي سيعقد بمكتب الثقافة يوم غد الأحد الموافق‎21 مايو الجارى . وذكرت مصادر بمكتب الثقافة ان انعقاد الاجتماع يأتى استعدادً لإقامة مناشط ثقافية متنوعة خلال أيام وليال شهر رمضان الكريم ، ووضع خارطة الموسم الثقافي خلال هذا الشهر المبارك .‏ ( وال - الخمس )

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