البحرية الليبية : إنقاذ أكثر من 500 مهاجر غير شرعي أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا .

طرابلس 20 مايو2017 (وال)- أعلن الناطق الرسمي لركن القوات البحرية عميد بحار" أيوب قاسم" , عن إنقاذ أكثر من 500 مهاجر كانوا في حالة شروع للإبحار إلى أوروبا, مشيرا إلى أن دورية من حرس السواحل الليبي اشتبكت أثناء عودتها بالمهاجرين مع مهربين قبالة منطقة المطرد الواقعة غرب ليبيا . وقال " قاسم " في تصريحات صحفية, إن دورية من حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية تمكنت من إنقاذ مركب خشبي كبير, محركه شبه متعطل, وعلى متنه 463 مهاجرا غير شرعي من بينهم 27 امرأة, و8 أطفال, على بعد 11 ميلا شمال مدينة صبراته . وأوضح" قاسم " أن المهاجرين غير الشرعيين الـ 463 من جنسيات عربية وبنغالية وغانية من بينهم 98 سوريا بواقع 70 رجلا و20 امرأة و8 أطفال, و127 مغربيا بواقع 120 رجلا و7 نساء و38 تونسيا, و30 سودانيا, و5 مصريين, و15 غانيا, و85 بنغاليا. وقال الناطق الرسمي لركن القوات البحرية إنه أثناء العودة بالمهاجرين الـ 463, عبر مركبهم المعطل , اكتشفت دورية حرس السواحل ثلاثة مراكب فايبر أخرى لمهربي البشر عند نقطة الوصول إلى المنطقة البحرية قبالة منطقة المطرد, تقوم بنقل مهاجرين اخرين إلى ثلاثة قوارب مطاطية أخرى استعدادا للإبحار إلى السواحل الأوروبية, وذلك على بعد ميل واحد من الساحل. وأوضح " قاسم " أنه أثناء توجه الدورية التابعة لحرس السواحل إلى موقع المهاجرين, أطلق المهربون النار على زورق الدورية, مما اضطره إلى الرماية التحذيرية المكثفة, مما أجبر مراكب تجار الهجرة غير الشرعية على التولي والفرار نحو الساحل, وتبعها قاربا الهجرة غير الشرعية المطاطية بما فيهما من مهاجرين. وأكد " قاسم " ضبط القارب المطاطي الثالث الذي لم يلحق تجار البشر تركيب محرك له, والذي عثر على متنه 40 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة جرى نقلهم إلى الزورق التابع لدورية حرس السواحل والعودة بهم إلى الساحل الليبي. وبحسب حصيلة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن نحو 515 ألف مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري 2017 .م . وتشكل ظاهرة الهجرة غير المشروعة عبئا كبيراً على ليبيا ، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة المعنية كافة لمكافحة هذه الظاهرة ، وفي نفس الوقت القيام بتقديم المساعدة الإنسانية لمن يتم إنقاذهم في رحلة محفوفة بالمخاطر بتسهيل عودتهم إلى أهلهم في دول المصدر . (وال)