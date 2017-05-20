الرئيس الأمريكي يصل إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية تستغرق يومين .

الرياض 20 مايو 2017 (واج)- وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم السبت إلى الرياض في زيارة رسمية الى السعودية تستمر يومين يعقد خلالها لقاء قمة مع الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود. وسيشارك الرئيس ترامب خلال زيارته للسعودية التي تعد أولى محطاته الخارجية منذ توليه منصبه في العشرين من يناير الماضي في أعمال قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة والقمة العربية-الإسلامية-الأمريكية اللتين سيتم عقدهما بالرياض يوم غد الاحد.