احتفال بمدرسة ابوبكر البصير للتعليم الأساسي ببلدية نسمة .

نسمه 20 مايو 2017 (وال)- أقامت مدرسة المجاهد ابو بكر البصير للتعليم الأساسي ببلدية نسمة حفلا بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2016/ 2017 . وحضر الحفل السادة أعضاء المجلس البلدي نسمة ومنسق التربية بالبلدية والمفتشون التربويون ومعلمو المدرسة وجمع من أولياء الأمور. وشمل الحفل تقديم فقرات فنية وافتتاح المعرض الذي ضم العديد من اللوحات الفنية التي تم إعدادها خلال العام الدراسي ورافقت العملية التعليمية وفسحت المجال أمام المعلمين والمعلمات لاكتشاف مواهب التلاميذ . كما شمل المعرض العديد من الصناعات التقليدية والأكلات الشعبية وصناعات الموروث الشعبي . ( وال مزدة)