الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الاقتصاد .

بنغازى 20 مايو 2017 (وال)- احتفلت كلية الاقتصاد بجامعة بنغازى بتخريج طلبة وطالبات دفعة فصل الربيع 2017 . م. وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الدكتورة " عائشة العالم " إن الاحتفال بتخريج " 44 " خريجا بينهم 34 طالبة و" 10" طلاب يتوافق اليوم مع حلول الذكرى الـ" 60 " لتأسيس كلية الاقتصاد، وكذلك تأسيس أول قسم بكلية الاقتصاد وهو " قسم الاقتصاد" . وتخلل الاحتفال تكريم أعضاء هيأة التدريس بقسم الاقتصاد من قبل الطلبة الخريجين، وتسليم شهادات التقديرعرفاناً بجهودهم المبذولة في إنجاح العملية التعليمية بالجامعة ، إلى جانب التقاط الصور التذكارية للطلبة . ( وال - بنغازى )