كوبلر يدين الاعتداء على قاعدة براك الشاطي .

الأمم المتحدة 20 مايو 2017 (وال) - دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر بشدة الهجوم على قاعدة براك الشاطئ ا جنوب ليبيا. وقالكوبلر في بيان صحفي اليوم إنه يشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى بينهم مدنيين، مشددا على ضرورة ألا يدفع هذا الهجوم الشرس إلى مزيد من الصراع الخطير. وأكد " كوبلر " في بيانه عدم وجود حل عسكري لمشاكل ليبيا ، مناشدا جميع الأطراف إدانة هذا الهجوم وعدم السماح له بتقويض الجهود المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية سلمية. ...( وال ) ...