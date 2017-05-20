جامعة الدول العربية تدين للهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ.

القاهرة 20 مايو 2017 ( وال) - أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي تعرضت له قاعدة براك الشاطئ. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة ، بأن هذا الهجوم البربري يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بإشعال الأوضاع الأمنية في منطقة الجنوب برمتها . وطالب المتحدث الرسمي بالوقف الفوري لكل هذه العمليات العدائية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها، حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد المتحدث الرسمي التعبير عن موقف الجامعة العربية الثابت بأنه لا يوجد أي حل عسكري للصراع في ليبيا، وأنه يجب تسوية الأزمة الراهنة بالطرق السلمية عبر الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية وفق الإطار العام المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات. ...( وال ) ...