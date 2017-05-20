الاتحاد الأوربي يحتضن يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا للجنة الرباعية حول ليبيا .

بروكسل 20 مايو 2017 ( وال) - سيحتضن الاتحاد الأوربي يوم الثلاثاء القادم ببروكسل اجتماعا للجنة الرباعية حول ليبيا سيخصص لبحث ايجاد حل سلمي للازمة الليبية يحضره الاتحاد الاوروبي ومبعوثي منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية حسب ماذكر بيان صادرعن نائب رئيس المفوضية الأوربية والممثلة السامية للاتحاد المكلفة بالشؤون الخارجية"فيديريكا موغيريني" . ويهدف اجتماع اللجنة الرباعية حسب البيان الاوروبي إلى دعم وساطة الأمم المتحدة والجهود الاقليمية وكذا إلى "تعزيز التنسيق" بين كافة الفاعلين من أجل "دفع المسار السياسي في ليبيا. وياتي اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا بعد الاجتماع الذي نظمته جامعة الدول العربية بالقاهرة في 18 مارس "الماضي . وقد اكدت اللجنة الرباعية عقب هذا الاجتماع عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تحاول بسط سلطتها على كامل التراب الليبي. ...( وال ) ..