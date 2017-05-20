الجزائر تدين ب"شدة" الاعتداء الذي استهدف قاعدة براك الشاطيء.

الجزائر, 20 مايو 2017 (وال) - دانت الجزائر ب "شدة" الاعتداء الذي استهدف قاعدة براك الشاطيء جنوب ليبيا والذي خلف عشرات القتلى مجددة نداءها للأطراف الليبية ل"تغليب الحوار والمصالحة الوطنية" قصد تسوية الازمة التي يعرفها هذا البلد. و في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "عبد العزيز بن علي شريف" أمس الجمعة قائلا "لقد تابعنا بانشغال وقلق التطورات الاخيرة بليبيا لا سيما المواجهات التي وقعت بالقرب من قاعدة براك الشاطيء والتي خلفت عشرات القتلى الليبيين". و اضاف قائلا " ندين بشدة هذا الاعتداء ونذكر باننا شجعنا دائما الاطراف الليبية على تغليب الحوار و المصالحة الوطنية من اجل تسوية الازمة التي يعرفها هذا البلد منذ عدة سنوات ". واسترسل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية يقول "اننا نوجه نداء ملحا,عشية شهر رمضان شهر الرحمة و الغفران, الى كل جميع الاطراف الليبية للتحلي بالتريث والتعقل ورفض كل تصعيد للعنف الذي لا يقود الا الى الفوضى و الدمار", داعيا "جميع الاطراف الفاعلة الليبية الى وضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار قصد وضع حد لمعاناة هذا الشعب الشقيق و الجار". ...( وال ) ...