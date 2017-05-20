البنتاغون: ترامب يعيد تعيين اثنين من كبار القادة العسكريين الأمريكيين .

واشنطن 20 مايو 2017 (وال) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" امس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تعيين جنرال مشاة البحرية جوزيف دنفورد في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة وجنرال القوات الجوية بول سيلفا في منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة. وسيشغل كلا الجنرالين منصبيهما لفترة مدتها عامين ولكن يجب أن يتم التصديق على تعيينهما من قبل مجلس الشيوخ. وتم تعيين دنفورد الذي قاد القوات الأمريكية والتحالف الدولي في أفغانستان من فبراير 2013 إلى أغسطس 2014 في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة من قبل سلف ترامب الديمقراطي باراك أوباما حيث شغل المنصب من سبتمبر 2015. فيما تم تعيين سيلفا الذي يعتبر الشخص العاشر الذي يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الفترة ذاتها التي تم فيها تعيين دنفورد. وتولى في السابق منصب رئيس قيادة النقل العسكري وفي الفترة من 2008 إلى 2011 كان مساعدا لرئيس هيئة الأركان وكبير المستشارين العسكريين لوزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون. وبموجب التشريع الأمريكي فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي لا يقود أي قوات هو كبير المستشارين العسكريين لكل من الرئيس ووزير الدفاع. ...( وال ) ...