طائرة قطرية تهبط اضطراريا في سريلانكا بسبب حريق على متنها .

كولومبو 20 مايو 2017 (واج)- اعلن مسؤولون سريلانكيون امس الجمعة ان طائرة ركاب قطرية هبطت اضطراريا في سريلانكا بعد اندلاع حريق على متنها . ونقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية عن المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا إتش أم سي نيمالسيري قوله أن طائرة الخطوط الجوية القطرية من طراز "بوينغ 800-787" وعلى متنها 202 راكبا كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة قد هبطت بسلام فى سريلانكا. وأشار المسؤول السريلانكي إلى أنه يجري حاليا فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق .