السنغال: الاف المتظاهرين من اجل الافراج عن رئيس بلدية دكار .

دكار 20مايو 2017 (وال)- طالب الاف المتظاهرين مساء امس الجمعة في دكار بدعوة من تحالف المعارضة الجديد بالإفراج عن رئيس بلدية العاصمة السنغالية المسجون منذ مارس بتهمة تحويل الاموال العامة. و هذا التجمع كان اول مظاهرة لـ"مانكو تاكساو سنغال" "الوفاق من اجل السهر على السنغال بلغة اولوف" وهو تحالف للمعارضة بينهم الحزب الديمقراطي السنغالي "في السلطة سابقا" تشكل في نهاية ابريل من اجل الانتخابات التشريعية ليوم 30 يوليو المقبل. و تهدف هذه المظاهرات التي شارك فيها مسؤولون من المعارضة الى التنديد بسجن رئيس البلدية خليفة سال والمطالبة بالشفافية في تسيير حقول النفط و الغاز المكتشفة في البلاد. و يوجد خليفة سال رئيس بلدية دكار منذ 2009 رهن الاعتقال منذ 7 مارس . و لابد على خليفة سال ان يرد على الاموال التي صرفها "بدون مبرر" المقدرة بأكثر من 7ر2 مليون يورو حسب العدالة و هذا ما ينفيه سال هو مترشح محتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2019 لمنافسة رئيس الدولة ماكاي سال الذي يوجد في السلطة منذ 2012 . ويقول المتعاطفون مع خليفة سال ان مشاكل هذا الاخير مع العدالة هي بسبب انشقاقه عن الحزب الاشتراكي وهو تشكيلة تنتمي الى الائتلاف الحاكم و الاغلبية الرئاسية و هذا ما تكذبه السلطات. و حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "من اجل الافراج عن خليفة سال" . و صرح رئيس الوزراء السابق ادريسا سيك ان"غياب طيلة" للرئيس ماكي سال"تبرر اعتداءاته المتكررة" على المعارضة "و ذلك" بالتلاعب بنظامنا القضائي ضد خصومه السياسيين". من جهته قال بابي ديوب رئيس بلدية دكار السابق و رئيس الجمعية الوطنية السابق "ان كان خليفة سال مسجون فلانه رهينة سياسية لكن ليس لأنه اختلس الاموال". و دعا متدخلون الى ضرورة حسن تسيير الثروات النفطية و الغازية . و اكد الوزير الاول السنغالي محمد بون عبد الله ديون اول امس الخميس امام النواب ان الحكومة تسير ملف المحروقات بشفافية بعد التوقيع على عقود للاستكشاف و الاستغلال مع شركات اجنبية.