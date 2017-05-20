الصليب الاحمر الدولي يطلق نداء لجمع 92 مليون دولار لمواجهة الازمة الانسانية في الصومال .

نيروبي 20مايو 2017 (وال)- اطلقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس الجمعة نداء لجمع 92 مليون دولار لمواجهة الازمة الانسانية في الصومال. و صرح دومينيك ستيلهارت المدير الدولي لعمليات اللجنة في مؤتمر صحفي بنيروبي "يوجد 6 ملايين شخص هم بحاجة لمساعدات غذائية في هذا البلد بالقرن الأفريقي .. اننا نطلق نداء للمجتمع الدولي" . و عقب زيارته الى الصومال لتقييم الوضع الانساني لاحظ ستيلهارت "ان السبب الرئيسي لغياب الامن الغذائي هو النزاع الذي يطول امده في هذا البلد و كذا عدم احترام القانون الدولي في مناطق النزاع". وتسود ازمة حقيقية في المناطق الريفية التي تمر بموسمي جفاف متتاليين. و حسب اللجنة الدولية للصليب الاحمر فقد لقي 250 الف شخص في الصومال حتفهم بسبب الجفاف عام 2011 ."لكن هناك امل فالجفاف سيتوقف قريبا اذما اخذنا في عين الاعتبار الاشارات الحالية الاولى لموسم الامطار" حسب ما لاحظ ستيلهارت قبل ان يشير الى ان" حتى ولو كانت الامطار بغزارة لكن يكون هناك اي تغيير فوري " و علاوة على الصومال فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجهت نداء للمانحين للمساهمة ب450 مليون دولار لمكافحة الجفاف في اليمن و جنوب السودان و نيجيريا.