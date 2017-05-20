دولة جنوب السودان تدعو الامم المتحدة لدفع السودان لتسوية قضية وضع ابي سريعا .

جوبا 20مايو 2017 (وال)- دعت دولة جنوب السودان امس الجمعة الامم المتحدة الى دفع السودان لتسوية سريعا قضية وضع منطقة ابي الغنية بالنفط فيما كان مجلس الامن الدولي قد حدد مهلة ستة اشهر انتهت يوم 15 مايو. وصرح المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماوين ماكول ان السلطات السودانية "يجب ان تتحرك بسرعة من اجل تطبيق القرارات التي لا تزال معلقة الخاصة بأبي في اتفاق السلام الشامل لعام 2015". و تتنازع السودان و جنوب السودان على هذه المنطقة التي تقطنها على الخصوص قبيلة مسيرية من الجانب السوداني و قبلية دينكا من جانب جنوب السودان وتوجد ثلثي انابيب النفط السودانية بمنطقة أبي التي هي مسرحا لاشتباكات بين القبلتين وجيشي البلدين. و اوضح ماكول "نحن على استعداد للجلوس حول طاولة مفاوضات لتسوية مشكل ابي لكن الامر الاكثر اهمية هو دفع السودان حتى نتمكن من تسوية المشكل". و اضاف ان بلاده قررت العمل مع السودان والامم المتحدة لتسوية النزاع الطويل حول ابي منذ ان حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان عام 2011 . و قال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان "ان حكومتنا تأخذ بجدية مشكل الحراسة المشتركة للحدود ونرغب في تنفيذه". يذكر ان مجلسي الامن الدولي دعا في قرار له الحكومتين الى استئناف المفاوضات المباشرة من اجل التوصل بسرعة الى تفاهم لتسوية نهائية للنزاع حول أبي و اقامة ادارة ومجلس في هذه المنطقة المتنازع عليها.