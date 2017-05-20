وزير الدفاع الأمريكي يؤكد ان أي حل عسكري لأزمة كوريا الشمالية سيكون "مأساويا" واشنطن 20مايو 2017 (وال)-اكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس امس الجمعة ان أي حل عسكري للأزمة مع كوريا الشمالية سيكون "مأساويا على نطاق لا يصدق".

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية سنواصل الاهتمام بالقضية.. ولكن إذا وصلت إلى حل عسكري سيكون الأمر مأساويا على نطاق لا يصدق". وأضاف جيمس ماتيس أن واشنطن تعمل على المستوى الدولي للتوصل لحل دبلوماسي مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهدا للعمل مع الأمم المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية في محاولة للتوصل لمخرج من هذا الموقف .