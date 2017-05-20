استسلام 26 مسلحا للحكومة جنوب غرب باكستان .

إسلام أباد 20مايو 2017 (وال)- ذكر مسؤول حكومي محلي باكستاني ان 26 مسلحا ينتمون إلى عدة جماعات محظورة سلموا انفسهم ا إلى السلطات الباكستانية بمقاطعة بالوشيستان جنوب غرب باكستان امس الجمعة في إطار عملية المصالحة الجارية حاليا . وقال أنوار الحق قاقار المتحدث باسم حكومة بالوشيستان إن المسلحين قاموا أيضا بتسليم أسلحتهم إلى السلطات خلال مراسم حضرها مسؤولون عسكريون ومدنيون كبار من المقاطعة . وقام المسلحون بتسليم أسلحتهم تحت قيادة القائد عمر بالوش أحد الأعضاء بجماعة محظورة متورطة في تنفيذ أنشطة إرهابية في المقاطعة. وقال السيناتور نعمة الله خان زهري إن اكثر من 1600 مسلح تخلوا عن الصراع المسلح الدموي ضد الدولة خلال العامين السابقين. ورحب العقيد رضوان من الجيش الباكستاني بالمسلحين الذين سلموا انفسهم وحثهم على العمل من أجل السلام والتنمية ليس فقط من أجل بالوشيستان ولكن من أجل الكيان الأكبر باكستان . وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها مسلحون بتسليم أنفسهم إلى الحكومة في بالوشيستان خلال شهر واحد. ويذكر أنه في 21 أبريل أعلن 434 مسلحا وضع السلاح والاستسلام إلى السلطات في كويتا عاصمة المقاطعة.